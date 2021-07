Patrícia Palhares já dá cartas no mundo da moda. A companheira do jogador do Sporting João Palhinha é uma das modelos da campanha de verão de uma marca de roupa portuguesa.A jovem, que deu que falar recentemente por ter participado no programa de talentos musicais da TVI ‘All Together Now’, surge em biquíni nas imagens divulgadas e mostra ter à-vontade com as câmaras.

O resultado foi partilhado nas redes sociais e a estudante de Medicina Dentária está a fazer furor.