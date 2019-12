Mulher de Passos Coelho passou Natal em casa

A mulher do ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho concretizou um dos seus maiores desejos ao deixar o Instituto Português de Oncologia (IPO) e passar a Consoada em família."Já saiu do hospital, está estabilizada, melhorou e conseguiu vir passar o Natal a casa", garantiu um vizinho do casal à ‘Nova Gente’. À celebração juntaram-se os familiares diretos da fisioterapeuta. "Eles cumprem sempre a tradição e são todos muito unidos, a família dela visita-a muito", completou a mesma fonte. Laura Ferreira, de 54 anos, viveu o verdadeiro tormento ao longo das últimas semanas, ao ter de ser internada de urgência no IPO de Lisboa.O ex-líder do PSD foi presença diária na unidade de saúde, chegando inclusivamente a pernoitar ao lado da mulher. Com a sua situação a revelar-se muito delicada, chegou a equacionar-se a hipótese de Laura não conseguir passar o Natal em casa, mas tal não aconteceu.A fisioterapeuta, recorde-se, foi diagnosticada com um tumor ósseo há cerca de cinco anos. De lá para cá, tem feito de tudo para recuperar. No entanto, a doença espalhou-se até aos pulmões, e o seu quadro clínico inspira grandes cuidados.O marido e as duas filhas, Teresa, de 24 anos, e Júlia, de 12 [em comum com Pedro] têm sido os seus maiores pilares nesta fase muito difícil.