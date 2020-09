Mulher de Pedro Lima cumpre sonho de ator

Anna faz promessa a Pedro Lima

01:30

Anna Westerlund, viúva do ator Pedro Lima - encontrado morto a 20 de junho na praia do Abano, em Cascais -, mantém em curso um dos objetivos do companheiro: a construção a casa dos sonhos para a família.“Prometo-te não desistir dos nossos sonhos. A casa ainda não está pronta mas nela já criámos memórias, já habita uma história. A nossa. Coragem é uma decisão. Quando estiver cansado aprenda a descansar para não desistir”, apontou nas redes sociais.Partilha da ceramista emocionou os fãs e amigos da família, que enviaram mensagens de força e ânimo nesta fase difícil.