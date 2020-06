Mulher de Pedro Lima emocionada com onda de apoio

01:30

Carolina Cunha

Cerca de uma semana após a morte inesperada de Pedro Lima, Anna Westerlund recorreu às redes sociais para agradecer a onda de apoio e carinho que recebeu ao longo dos últimos dias de dor e sofrimento. “ Sinto que os sete semeamos amor e foi sempre nestes valores que baseamos a nossa família”, começou por escrever a ceramista numa comovente publicação. Sem esquecer a família, amigos e até desconhecidos, a mulher de Pedro Lima salienta a importância do apoio num momento de tristeza: “Têm-me abraçado a alma”. A ultrapassar um dos momentos mais dolorosos da sua vida, Anna também deixou duras palavras aos “outros” que se alimentam da “maldade e do escrutínio”.





Após a morte de Pedro Lima, aos 49 anos, cujo corpo foi encontrado no passado dia 20 na Praia do Abano, em Cascais, Anna tem contado com o apoio de amigos que promovem o seu trabalho enquanto ceramista. Também o jornalista Paulo Dentinho, primo do ator, garantiu que ia apoiar a família neste momento difícil.



Familiares e amigos de Pedro Lima juntaram-se num jogo de futebol de homenagem ao ator que morreu no passado dia 20. Os filhos, João Francisco e Max, o primo Paulo Dentinho e vários amigos marcaram presença nesta homenagem ao ator, que era um adepto fervoroso de desporto. A imagem foi partilhada pelo filho mais velho, João, de 21 anos, através das redes sociais. “Liga dos Champignons”, escreveu na legenda.