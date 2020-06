Mulher de Pedro Lima emocionada no último adeus: "Tive a sorte de viver a mais bonita história de amor"

A despedida do ator Pedro Lima, que foi encontrado morto na manhã de sábado, dia 20 de junho, na praia de Albano, em Cascais, realizou-se esta tarde no Hipódromo de Cascais. Depois do velório, a partir das 19 horas, realizar-se-á no Centro Funerário de Cascais (Alcabideche), uma cerimónia reservada à família e aos amigos.

A família do ator mostrou-se emocionada durante a cerimónia e por momentos colocaram-se ao lado do caixão.



Foi o pai mais orgulhoso e dedicado que já conheci […] O património afetivo enchia-lhe o peito de ar […] Tive a sorte de viver a mais bonita história de amor que alguma vez imaginei".

Na última homenagem, foram muitas as figuras públicas que marcaram presença, como Conceição Queiroz, Fernanda Serrano, José Eduardo Moniz, Jessica Athayde, entre outros.

A cerimónia contou ainda com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que revelou à imprensa: "O Pedro deu-nos horas e horas que preencheram as nossas vidas. Privei com ele", começou por dizer.

"A saudade é feita de solidariedade. Todos sofremos neste período de confinamento e tivemos estados de alma. A cultura fechou totalmente. Isso criou situações imprevisíveis. O Pedro era o retrato da felicidade dos outros", concluiu.