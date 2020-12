Mulher de Pizzi revela que um dos filhos teve sintomas de Covid-19 após jogador testar positivo

A família de Pizzi não ganhou para o susto, após o jogador do Benfica testar positivo à Covid-19. A mulher do futebolista, Maria Luís, utilizou as redes sociais para revelar que o filho mais velho do casal apresentou alguns sintomas do novo coronavírus.

"Temos a maior sorte do mundo com estes dois meninos que são super compreensivos com tudo o que lhes explicamos. Decidimos não os sujeitar ao teste e não sabemos se estão ou não infetados, o Afonso teve alguns sintomas mas já está bem e o Kiko anda feliz da vida!", escreveu na legenda da fotografia que partilhou da família.

A empresária garantiu ainda que a família cumpre todas as medidas de segurança: "Isto traz-nos cuidados redobrados e eu continuo a ser a única negativa da casa, pode ser que o ‘bicho’ não queira nada comigo. Vou-vos mantendo a par".



Recorde-se que Maria Luís e Pizzi são pais de Afonso, de quatro anos, e Francisco, de um.