Mulher de Raminhos sofreu dois abortos

Conhecido pela sua boa-disposição contagiante, António Raminhos abriu mais um capítulo da sua intimidade e partilhou com o público do seu espetáculo de comédia ‘O Melhor do Pior’ - emitido pela SIC - que a mulher, Catarina, sofreu dois abortos espontâneos.



"Nunca mais me esqueci. Foi há nove anos. Estávamos em Setúbal de férias de verão. Um sítio onde curiosamente nós nunca mais fomos. Associámos uma coisa à outra. Fomos ao hospital e ela tinha tido um aborto", começou por desvendar. Logo a seguir a este episódio traumático, Catarina Raminhos ficou grávida da primeira filha de ambos, Maria Rita.





Pouco tempo depois, a situação voltou a repetir-se, mas o casal não deu espaço a quaisquer pensamentos negativos. "Tenho a sorte de ter ao meu lado uma mulher que é muito pragmática, como eu.Ou seja, quando estou a enfrentar uma situação difícil sou muito frio. Não fico a pensar que é uma tragédia.Aconteceu como acontece a milhares de pessoas e como vai continuar a acontecer. É assim. A vida é perfeita nas suas imperfeições e este é um bom exemplo disso", salientou.António e Catarina, recorde-se, são ainda pais de mais duas meninas: Maria Inês, de 6 anos, e Maria Leonor, de 3. O humorista prepara a estreia a solo na SIC com o programa ‘Esta Mensagem é Para Ti’, no próximo domingo.