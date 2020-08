Mulher de Ricardo Quaresma sobre assédio ao jogador: “Ficava triste”

19 ago 2020 • 19:00

Daphne, a mulher de Ricardo Quaresma, confessou a dificuldade em lidar com o assédio feminino ao jogador. Em declarações à 'Nova Gente', a mulher do craque português revelou que se sentiu em baixo com a atenção que o jogador recebia do público feminino.

"No início, foi difícil lidar com tudo. Não estava habituada a estar com uma pessoa famosa, que fosse assediada por mulheres. Há mulheres lindíssimas que pedem fotos e, às vezes, ficava triste", começou por dizer.

Agora, Daphne não se sente incomodada, porém demonstra alguma preocupação com o incumprimento das regras de distanciamento social: "Com o tempo, aprendi a lidar e agora não me incomoda. Fico mais preocupada agora nesta fase, por causa da Covid-19".

Recorde-se que o casal tem dois filhos em comum: Ricky, de sete anos, e Kauana, de quatro. Ricardo Quaresma é ainda pai de Ariana, fruto de uma anterior relação.