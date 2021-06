Mulher de Rui Patrício mostra foto do filho com Cristianinho

Quem sabe, daqui a uns anos podemos voltar a cantar o hino nacional juntos, a representar a nossa seleção e o enorme orgulho pelo trabalho feito pelos nossos pais durante as suas brilhantes carreiras. Viva Portugal! Viva a nossa Seleção! Campeões sempre", escreveu.



. Vera Patrício mostrou-se emocionada com a felicidade de Pedro a assistir de perto à prestação do pai.



Já Cristianinho mostrou os seus



, escreveu. filho de Rui Patrício esteve presente em estádio a assistir à competição europeia . Vera Patrício mostrou-se emocionada com a felicidade de Pedro a assistir de perto à prestação do pai.Já Cristianinho mostrou os seus dotes vocais antes de ir apoiar o pai na partida contra a Bélgica.

, filho de Rui Patrício, protagonizaram um momento ternurento na partida entre Portugal e Bélgica, em Sevilha, e. Os meninos estiveram a assistir ao jogo no estádio onde prestaram apoio à Seleção e em específico, a Cristiano Ronaldo e a Rui Patrício.Vera Patrício, mulher do guarda-redes, partilhou a fotografia nas suas redes sociais e mostrou-se orgulhosa da prestação do marido e dos colegas.