Mulher de Rui Patrício volta para os braços do jogador

Wolverhampton fez questão de partilhar com os seguidores que vai regressar ao país para estar ao lado do marido., escreveu na legenda de imagens onde surge de máscara na companhia dos filhos em comum do casal, Pedro, de três anos, e Eva, de dois, também devidamente protegidos, antes de embarcarem.Recentemente, Vera RibeiroA companheira de Rui Patrício chegou a partilhar um momento durante a quarentena, em que o futebolista se mostrava a pintar-lhe o cabelo. Agora, preparam-se para voltar a desfrutar do tempo em família.