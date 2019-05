Mulher de Salvio brilha em campanha de verão

Nos últimos anos, Magali Aravena, de 30 anos, tem-se dedicado à sua marca de biquínis e roupa íntima feminina, à qual dá nome.Este ano não é exceção e já se encontram online todas as novas peças que compõem a linha para este verão 2019.Em fotografias deslumbrantes e ousadas, a mulher de Toto Salvio, jogador do Sport Lisboa e Benfica, também é a modelo que representa e fotografa as suas peças."Não posso sentir-me mais feliz e orgulhosa, pois esta coleção é exatamente tudo o que imaginei...", partilhou a designer nas redes sociais, juntamente com as incríveis imagens nas quais se salientam as suas curvas de excelência.Recorde-se que Magali Aravena esteve, no início deste mês, de férias nas Maldivas, onde aproveitou para descansar antes de abraçar os compromissos profissionais.Mãe de dois filhos, e dona de uma invejável forma física, a argentina é considerada uma das mulheres de jogadores mais bonitas no que diz respeito ao panorama do futebol.Nas redes sociais, inspira muitas mulheres a levarem uma vida saudável e a cuidarem do corpo.