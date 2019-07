Mulher de Salvio despede-se de Portugal com mensagem emotiva

Não digo adeus, digo até sempre... e mesmo que hoje tenha que ir jamais te esquecerei!! Lembro que há mais de 7 anos decidimos vir para Lisboa, esta cidade que nos havia dado tanto amor e onde éramos felizes... passamos por tantas coisas aqui, algumas tristes, mas a maior parte muito muito felizes, incluindo a nossa família que cresceu e agora somos 4. A cada um de nós custa deixar vos, deixar as nossas rotinas, a nossa família portuguesa, o colégio dos meninos, os seus amiguinhos... OS NOSSOS AMIGOS...", pode ler-se na mensagem.



Dominada por um misto de sentimentos, Magali está feliz por regressar a casa mas naõ esconde a tristeza de deixar Portugal e todas as pessoas que conheceu nos últimos anos. Ainda assim, promete regressar sempre ao País que sempre a acolheu.



"É incrível como tenho sentimentos desencontrados, acho que é normal sentir uma tristeza enorme por deixar esta cidade que tanto amamos, mas por outro lado vem a felicidade de VOLTARMOS A CASA. Depois de tantos anos, tocou nos despedirmos das pessoas que tanto amor nos deram, dos que cuidaram de nós, meu Deus como custaaa!! Aqui conheci pessoas incríveis e estou segura a nossa amizade permanecerá apesar da distância. Não tenho mais palavras de agradecimento para vocês que nos seguem há tanto tempo e que nos querem ver bem e felizes... agora tem que apoiar nos em algo novo mas seguramente será o melhor para nós. OBRIGADA PORTUGAL ? Jamais esqueceremos de vocês... e prometemos voltar..", finalou a mulher do jogador.





Depois de nove anos ligado ao Sport Lisboa e Benfica, Toto Salvio prepara-se para formalizar a transferência para o Boca Juniors, na Argentina, e finalmente regressar a casa.Uma despedida difícil para o craque e para a família que adoptaram a cidade de Lisboa como segunda casa. A mulher do craque, Magali Aravena não partiu sem deixar uma mensagem emotiva à cidade que a acolheu e demonstrar que a capital portuguesa será sempre recordada como um lugar especial.Nas redes sociais, Magali falou dos sete anos vividos em Portugal para acompanhar o craque da Luz: "