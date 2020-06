Mulher de Simão Sabrosa com festa surpresa no aniversário

05 jun 2020 • 14:58

disse que queria uma festa restrita e discreta para assinalar os seus 39 anos, mas o marido Simão Sabrosa trocou-lhe as voltas e presenteou-a como uma festa surpresa na vivenda que o casal tem em Cascais, numa tarde que contou com vários familiares e amigos. As imagens da reunião foram divulgas pela decoradora, que não conteve a emoção ao ver aqueles que mais gosta reunidos., escreveu Vanessa Rebelo. "Durante o dia foram imensas as surpresas à minha porta, Mel e Sofia, que saudades que tinha delas, lá trocámos sorrisos, sim, este ano, para dentro de casa ainda era complicado, somos sempre uns 40 nestas comemorações, no mínimo", continuou.A festa, que não esqueceu os momentos que atravessamos, cumpriu todas as medidas de segurança, com os amigos a utilizarem máscaras. A companheira do ex-jogador, que tinha preparado tudo a rigor, nem sabia o que a esperava.. Os amigos e familiares juntaram-se aos poucos no terraço sem Vanessa se aperceber. Tudo graças à prima, que a distraiu.