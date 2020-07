Mulher de Simão Sabrosa com luxos dignos de uma rainha

A mansão de luxo de Simão Sabrosa e da mulher Vanessa Rebelo é uma verdadeira obra-prima.Localizada na zona do Estoril, a nova residência da família possui muitas mordomias, só disponíveis a bolsos abonados.A propriedade dispõe de um piscina exterior, com espaço dedicado ao lazer dos mais novos, Simão e Rodrigo, apaixonados pelo futebol.Nas redes sociais, Vanessa Rebelo vai dando a conhecer a moradia e revelando-se orgulhosa do trabalho que ajudou a compôr.A decoradora foi a responsável pelo desenho dos espaços interiores e exteriores, bem como todos os materiais eleitos para a respetiva decoração.Este novo desejo do casal foi concretizado antes do surto de coronavírus no nosso país, que obrigou os portugueses a fecharem-se nas suas próprias casas.Embora preocupado com a atual situação, o casal tentou ao máximo tranquilizar os filhos e proporcionar-lhes dias de muita brincadeira.Vanessa completou 39 anos em maio.Nem a pandemia impossibilitou uma surpresa com direto a vários mimos, desde familiares aos amigos de longa data. Todos fizeram questão de cantar os parabéns no espaço exterior. cumprindo as regras de distanciamento, evitando beijos e abraços.