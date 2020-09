Mulher de Simão Sabrosa eleita Sexy Sport: "Foi um mimo muito bom”

Pelo segundo ano consecutivo, Vanessa Rebelo recebeu o título de Sexy Sport, no passatempo de verão do Correio da Manhã Sexy Vidas. Orgulhosa e agradecida, a mulher de Simão Sabrosa admite que não estava à espera. “É sempre uma grande surpresa ganhar, mas sabe sempre bem”, contou, ontem, no programa ‘Manhã CM’, da CMTV, onde recebeu o troféu.









Quando questionada sobre os segredos da sua boa forma, a decoradora de 39 anos revelou que o facto de ser feliz ajuda muito. “Passa tudo por estar sempre ativa, não parar e gostar muito de viver.”

Vanessa admite que esta distinção foi particularmente boa depois do período difícil do confinamento. “Na quarentena, tivemos todas as tarefas possíveis e imaginárias e este prémio foi muito bem recebido. Foi um mimo muito bom”, disse, depois do programa.





O companheiro, Simão Sabrosa, é um dos seus maiores fãs e, lá em casa brincam com o prémio. “O Simão e os miúdos dizem coisas como: ‘Temos a mulher mais sexy na cozinha’. É mesmo divertido.”





Vanessa conta que o exercício físico faz parte das suas rotinas. No que toca à dieta admite: “Não posso mentir, como de tudo.”