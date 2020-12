Vanessa Rebelo, companheira do ex-futebolista Simão Sabrosa, testou positivo à Covid-19. A decoradora começou a revelar sintomas graves, que a levaram ao hospital.“Sentia uma dor muito forte na zona do tórax, não tinha qualquer outro sintoma na altura”, explicou nas redes sociais. A preocupação invadiu toda a família, no entanto, os filhos estão fora de perigo.Vanessa mantém-se positiva. “Estou a melhorar”, concluiu.