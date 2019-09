Mulher de Simão Sabrosa exibe curvas em biquíni nas redes sociais

01:30

Aos 38 anos, Vanessa Rebelo continua a seduzir com uma excelente forma física.A desfrutar do calor, a mulher do jogador Simão Sabrosa, de 39 anos, tem surpreendido os quase 20 mil seguidores que a acompanham nas redes sociais com fotografias ousadas em biquíni.Com o regresso dos dois filhos às aulas, Simão e Rodrigo, a decoradora volta a enfrentar as rotinas normais do papel de mãe, mas mantém-se focada na prática de exercício físico, sem abdicar dos treinos. Recorde-se que Vanessa Rebelo está entre os finalistas no painel do passatempo Sexy Vidas.