Mulher de Uribe arrasa em Lingerie

Enquanto Mateus Uribe, jogador do FC Porto, vai dando que falar dentro do campo com as cores azul e branca, a mulher, Cindy Álvarez Garcia, vai arrasando fora dele sempre que despe a camisola.A modelo colombiana lançou mais uma linha de lingerie através da sua página oficial do Instagram e voltou, uma vez mais, a colher elogiosos piropos: "És a mulher mais bonita do planeta", "Deusa", "Divinal", "preciosa", "fascinante".Com mais de meio milhão de seguidores, Cindy Álvarez Garcia lançou no final de 2018 a sua marca, cindyalvarez.madebyme, que inclui roupa interior, cremes e fragrâncias.Recorde-se que, em novembro do ano passado, a modelo colombiana esteve envolvida numa festa polémica que acabou em castigo para quatro jogadores do FC Porto.Já depois disso, caíram na Internet fotos de cariz sexual em que se via a companheira de Uribe nua com brinquedos sexuais.