Mulher de Uribe atacada na Internet

Durante o dia de ontem foram criados váriosda mulher de Mateus Uribe, Cindy Álvarez Garcia, que visam denegrir a sua imagem. Foi a própria que denunciou o caso, lamentando a situação.A colombiana está no centro da polémica devido à festa que organizou no jardim de sua casa, no Porto, para celebrar o 30º aniversário, na sexta-feira à noite. Nas imagens que divulgou no Instagram podia ver-sea celebrar já fora de horas. Cindy apressou-se a apagá-las, no entanto, estas já se tinham tornado virais na internet. Desde então, os adeptos não têm calado a revolta.Perante a polémica, Uribe já se desculpou publicamente, e pediu para o seu profissionalismo não "ser posto em julgamento".A tenda que serviu de espaço para a polémica festa foi retirada durante a tarde de ontem, dos jardins da moradia do jogador do FC Porto e da família. O Correio da Manhã conseguiu imagens do momento em que a empresa responsável procedeu à remoção daquela infraestrutura. A vivenda de luxo do futebolista, pertencente ao clube, fica situada na zona do Canidelo, em Vila Nova de Gaia. A família do colombiano vive numa zona nobre também habitada por jogadores portistas como Aboubakar, Otávio e Marega.Veja mais imagens da casa de Uribe onde se realizou a festa polémica com jogadores do FC Porto aqui