Mulher de Uribe atrevida no regresso ao Porto

Esta quinta-feira, dia 21 de outubro, decorreu a gala dos Dragões de Ouro no Super Bock Arena-Pavilhão Rosa Mota, onde se viveram momentos de glamour na passadeira azul do evento.Recorde-se que Cindy Garcia mostrou através do Instagram imagens de uma festa com o companheiro e alguns colegas de equipa, durante o seu aniversário, que se prolongou pela noite fora, em noite de véspera de um jogo. Foi essa polémica que valeu um castigo às estrelas dos relvados, e as imagens acabaram por ser apagadas pelo escandâlo causado.Além disso, a mulher de Uribe enfrentou também, nos últimos tempos, um ataque à sua imagem quando viu algumas fotografias íntimas a circularem em grupos de Whatsapp.