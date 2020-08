Mulher de Uribe celebra conquistas sem pudores

Modelo colombiana agitou as bancadas do Dragão com as suas curvas.

Carolina Cunha

Foi há cerca de um ano que Cindy Álvarez Garcia se mudou para a cidade Invicta para acompanhar Mateus Uribe e conquistou atenções pela sensualidade.A modelo colombiana despertou logo a curiosidade dos adeptos do FC Porto com as suas curvas ousadas e atrevidas, que faz questão de exibir no Instagram. Sem pudores, Cindy despe-se de preconceitos e mostra a boa forma, capaz de incendiar as redes sociais. Depois da mudança para o Norte, conquistou mais popularidade no Instagram e já conta com mais de 403 mil seguidores, que não resistem aos seus atributos físicos. Tratou-se de um ano repleto de emoções para família do craque, que levou os azuis-e-brancos a conquistarem o campeonato nacional e ainda a Taça de Portugal.Triunfos vividos fervorosamente pela modelo colombiana, que apoiou o jogador ao longo da época e festeja agora a dobradinha do clube do Norte. Na conta pessoal de Instagram, Cindy Álvarez Garcia mostrou os festejos em família, ao lado dos dois filhos, e decidiu premiar os adeptos com novas fotografias escaldantes em lingerie.Radiante com a vida em Portugal, a modelo destaca a "tranquilidade e segurança" no País, onde se sentiu bem "acolhida e acarinhada".