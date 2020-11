Mulher de Uribe dá festas de arromba e é alvo de críticas

01:30

Bianca Pereira

Em plena pandemia, Cindy Álvarez Garcia, a mulher do futebolista Mateus Uribe, do FC Porto, viajou até à Colômbia para celebrar o 31º aniversário, bem como o da filha mais nova, Antonia, de cinco anos. No entanto, desde que chegou tem sido notícia pelas várias festas que tem dado e que estão a gerar polémica.