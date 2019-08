Mulher de Uribe é a nova musa do dragão

01:30

Carolina Cunha

O internacional colombiano Matheus Uribe, de 28 anos, é um dos novos reforços do FC Porto e a acompanhá-lo na Cidade Invicta estão a mulher e os dois filhos.

Cindy Álvarez Garcia chegou recentemente a Portugal e já é considerada a nova menina bonita do Estádio do Dragão, mostrando nos primeiros jogos ser uma adepta fervorosa de futebol: vestida a rigor com as cores do clube, a modelo conquistou a atenção dos adeptos azuis-e-brancos com a sua beleza e sensualidade.





Aos 29 anos, a musa colombiana, que já aquece as bancadas do Dragão, é dona da sua própria marca de roupa e lingerie e protagoniza diversas campanhas publicitárias em que exibe as suas curvas deslumbrantes e mostra estar em excelente forma física.

Nas redes sociais, o número de seguidores de Cindy Álvarez Garcia continua a aumentar e já conta com quase 300 mil seguidores... Que não resistem aos seus encantos. Cada vez mais integrada no novo clube e na cidade, a mulher do médio dos dragões tem aproveitado para conhecer os principais pontos turísticos da Invicta.