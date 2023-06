Mulher de Uribe emocionada na despedida Modelo ‘aqueceu’ bancadas do FC Porto e destaca momentos de felicidade.

Após quatro anos a viver na Invicta, Cindy Álvarez Garcia, mulher de Mateus Uribe, do FC Porto, emocionou-se no adeus à cidade. Decisão acontece depois de o jogador ter assinado por três temporadas pelo Al Sadd, do Qatar.



"Deixo um país incrível, uma cidade transformadora, que me fez uma mulher indestrutível", disse, referindo que nunca pensou ter um filho português, Ángel, de dois anos. "É a definição da nossa passagem por esta terra", disse a colombiana, de 33 anos, emocionada.

