Mulher de Uribe foge para Miami após festa polémica

01:30

Rute Lourenço

Depois da polémica festa de aniversário de Cindy Álvarez Garcia, que acabou com quatro futebolistas do FC Porto afastados do último jogo do clube, a mulher de Mateus Uribe fez as malas e ‘fugiu’ para Miami.Arrasada com críticas e com vários perfis falsos criados nas redes sociais para denegrir a sua imagem, a modelo colombiana quis afastar-se das polémicas e, nas redes sociais, revelou que partiu uns dias para os Estados Unidos.Recorde-se que foi por causa da presença até de madrugada no 30º aniversário de Cindy, em vésperas de jogo contra o Boavista, que Mateus Uribe, Marchesín, Luis Díaz e Saravia foram afastados do jogo. Os craques podem ainda enfrentar uma multa por parte dos dragões.As fotos da festa pela noite fora foram divulgadas pela mulher de Uribe. Quando se apercebeu da polémica, apagou-as, mas já era tarde demais.