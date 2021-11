Mulher de Uribe incentiva mulheres a serem sexy

Cindy Álvarez García faz questão de mostrar toda a sua ousadia e sensualidade nas redes sociais. Modelo exibe curvas sexy e prova que mantém toda a confiança no seu corpo. Fãs tecem largos elogios

Foto: Direitos Reservados

Carolina Cunha

Aos 32 anos, Cindy Álvarez García é capaz de arrancar suspiros em qualquer parte do Mundo. A mulher do craque do FC Porto, Matheus Uribe, faz por mostrar toda a sua ousadia e sensualidade e, através da sua influência nas redes sociais, incentiva o público feminino a ser livre, sexy e a fazer o que realmente o faz feliz.Na conta de Instagram, na qual soma mais de 450 mil seguidores, a modelo colombiana partilhou uma fotografia em lingerie, em que destaca toda a sua sensualidade, e publicou uma reflexão sobre o tema. "Que cada um cuide da sua vida sem julgar os outros. A vida é sua, só tem uma, viva-a em pleno, vá em frente, sem olhar para trás, independentemente do que pensem ou opinem", pode ler-se na legenda da publicação. Além do seu corpo escultural, a companheira do craque do Norte está decidida a influenciar as mulheres a cuidarem da sua imagem e a não se importarem com opiniões alheias.Para Cindy, manter uma imagem cuidada é uma terapia, e a modelo não dispensa um estilo de vida saudável e cuidado que se reflete na sua boa forma física. Na partilha das suas rotinas nas redes sociais, a modelo revela alguns dos seus segredos de treino e de alimentação saudável. Para alcançar os objetivos, treina todos os dias e cumpre um plano alimentar realizado por profissionais.