Mulher de Uribe mostra curvas em nova sessão

A viver em Portugal desde o ano passado com o companheiro, o jogador do FC Porto Matheus Uribe, e os dois filhos, a colombiana Cindy Álvarez Garcia não deixou os negócios de lado. A modelo tem uma marca de roupa interior com o seu nome e continua dedicada a aumentar as vendas online.









Para relançar o negócio, principalmente depois de um período difícil devido à pandemia, Cindy fez uma sessão fotográfica com novos modelos e as suas curvas estão em destaque.

A companheira do futebolista dos azuis-e-brancos já começou a divulgar algumas das imagens da campanha nas redes sociais. Na sessão, a empresária surge num cenário cor-de-rosa, com flores em seu redor e uma lingerie sensual de renda. Na legenda escreveu: “Amor”.





Os seguidores não ficaram indiferentes à sua boa forma e deixaram-lhe inúmeros elogios e ‘gostos’.





Tem sido também nas redes sociais que Cindy partilha os seus exigentes planos de treino, que lhe garantem um corpo tonificado.