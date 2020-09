Mulher de Uribe radiante com novo bebé

Foi em ambiente de grande felicidade e no jardim da casa do Porto que o jogador dos dragões Matheus Uribe e a sensual mulher, Cindy Álvarez Garcia, anunciaram que a família vai aumentar.A expectativa era grande em relação ao sexo do bebé, que o casal descobriu recentemente ser um menino. “Estamos muito felizes por aumentar a família e não vemos a hora de conhecer o bebé, descobrir a sua carinha. Estamos rodeados de amor e de harmonia”, escreveu a modelo colombiana nas redes sociais.