Mulher de Uribe seduz: “Cada dia me amo mais”

Vânia Nunes

Cindy Álvarez Garcia, a polémica mulher do jogador do FC Porto Matheus Uribe, incendiou as redes sociais ao partilhar fotografias arrojadas da nova coleção de lingerie da sua marca, alusiva ao Dia dos Namorados. Com modelos provocantes e sexy, a colombiana de 30 anos, descreve a sua linha como sendo "cheia de magia, energia e muita sensualidade".Como já fez noutras ocasiões, Cindy faz questão de ser a modelo desta campanha e mostra-se uma mulher confiante. "A minha realidade não me assusta. Amo a minha celulite, a minha pele e cada detalhe que me torna diferente. É aí que reside a minha magia, o meu amor e a minha tranquilidade. Cada dia me amo mais e mais", escreveu.A modelo, recorde-se, deu que falar após a sua badalada festa de aniversário com jogadores dos dragões em vésperas de jogo.