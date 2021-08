Mulher de Yaremchuk vibra com jogo do Benfica à distância

01:30

Vânia Nunes

A mulher de Roman Yaremchuk assistiu ao jogo do Benfica contra o PSV para a Liga dos Campeões, quarta-feira, a partir de Kiev, na Ucrânia, sua terra natal e, através das partilhas que fez nas redes sociais, mostrou-se entusiasmada com a prestação do companheiro.









Orgulhosa, Christina partilhou com os 15 mil seguidores do Instagram um vídeo do filho de dois anos radiante por ver o avançado do Benfica em ação na televisão.

A modelo de 27 anos é o grande pilar da vida de Roman Yaremchuk, que acaba de assinar pelo clube da Luz por cinco temporadas. Por isso, no último dia de julho, altura da assinatura do contrato, fez questão de acompanhá-lo a Lisboa e preparar tudo para a mudança da família. Entretanto, acabou por rumar novamente à Ucrânia com o bebé, antes do regresso definitivo para Portugal.





Paixão



Roman e Christina mantêm uma relação estável há vários anos e fazem constantes declarações de amor públicas. A manequim é uma adepta fervorosa de futebol e acompanha de perto todos os passos da carreira do craque e o oposto também acontece. Sempre que Christina publica o resultado das produções que protagoniza, Roman deixa-lhe elogios.