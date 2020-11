Mulher do chef Ljubomir conta histórias íntimas

01:30





Ljubomir Stanisic conta a história da sua vida no documentário ‘Coração na Boca’, pela mão da mulher, a jornalista Mónica Franco. O chef decidiu regressar à cidade natal, Sarajevo, na Bósnia e Herzegovina, para recordar as memórias da infância e adolescência, antes de rebentar a guerra, em 1992, que colocou frente a frente sérvios e bósnios.Um momento que marcou a sua vida para sempre. “A minha infância morreu aos 14 anos. Morreu a bicicleta, a bola, foi-se tudo à vida. E com 14 anos não sabes nada, és um estúpido. Não há sentimentos. Quando ouves [exemplifica o som de tiros] não tens noção do que se passa à tua volta”, já fez saber sobre a experiência dolorosa da guerra.

O chef admite que as memórias difíceis foram um dos motivos que o levaram a deixar a sua terra natal. “Queria ter uma vida mais feliz.”





Depois disso, o chef já voltou ao país com o qual fez as pazes. Agora, vai recordar as melhores histórias em documentário.