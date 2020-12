Mulher e filhos de Rui Patrício divertem-se na neve

Com a chegada das baixas temperaturas, a neve começou a cair na região de Wolverhampton, em Inglaterra. A queda dos flocos brancos foi o pretexto perfeito para a família de Rui Patrício sair de casa e brincar na neve.

A mulher do guarda-redes do Wolverhampton, Vera Ribeiro, não hesitou em mostrar aos seguidores a primeira vez que os filhos do casal, Pedro, de quatro anos, e Eva, de dois, viram nevar.

"A primeira impressão", escreveu na legenda de um vídeo em que as crianças saem de casa e tocam pela primeira vez no manto branco.

A viver no Reino Unido há cerca de dois anos, a psicóloga mostra-se feliz e encantada com o tempo frio, como tem feito questão de mostrar na sua conta de Instagram através de vídeos e fotografias.

Veja aqui o vídeo:

A carregar o vídeo ...

