Mulher de Salvio prepara adeus a Portugal com fotografias escaldantes

01:30

Paulo Abreu

Chama-se Magali Aravena, tem 30 anos, é a mulher de Toto Salvio, um dos capitães do Benfica, e prepara o adeus a Portugal com fotografias escaldantes de férias nas Maldivas, uma vez que o extremo argentino está de partida para o seu país para vestir a camisola do histórico Boca Juniors."Que deusa!", "És incrível" ou "Eu vou sempre repetir: és maravilhosa, perfeita" são apenas alguns dos elogios que a empresária, vestida com um provocante fato de banho branco, recebeu dos milhares de fãs, exatamente 110, que tem na rede social Instagram.Magali Aravena, mãe de um rapaz e de uma rapariga, Valentino (7 anos) e Chloé (3), sabe que é uma mulher sexy. "Gosto do meu lado sensual, se assim não fosse não fazia fotos como estas", justifica a antiga manequim, garantindo que Salvio não sente ciúmes: "Ele gosta muito. Gosta muito de ter uma mulher que se cuida e que é provocadora. Não tem problemas."Ao jornal ‘Record’, a mãe de Salvio revelou que foi o marido e Magali Aravena a convencerem o extremo a trocar o Benfica pelo Boca Juniors: "Para mim, isto é como recomeçar do zero. Nem estou em mim de tão contente."