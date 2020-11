Mulher presta homenagem a Tony Lemos dos Santamaria

", disse, revelando que a banda continuará a subir aos palcos e que tem uma surpresa preparada.



"Dia 6 de novembro vocês vão ter este nosso miminho que já estava programado, desta vez de uma forma ainda mais especial. Foi um tema composto pelo meu irmão há já algum tempo, que nós gravámos durante o verão e com uma participação muito especial", disse. "Espero que gostem da surpresa, vão existir muitas mais. É a nossa homenagem para o meu irmão, para o membro dos Santamaria, para a pessoa fantástica que vocês conheceram e conhecem, um ser humano extraordinário, um grande herói".

Marta Silva, a companheira de Tony Lemos, prestou uma homenagem ao músico, membro dos Santamaria.Nas redes sociais divulgou uma imagem a preto e branco de Tony Lemos e escreveu: "Acreditar".Esta é a primeira vez que Marta Silva volta às redes sociais após a trágica morte do companheiro, no passado dia 13.Filipa Lemos, a irmã do artista e vocalista dos Santamaria, também quebrou o silêncio na semana passada.