Mulher que acusa Neymar desmaia durante o depoimento na polícia

A modelo que acusa Neymar de a ter violado em Paris, em maio deste ano, prestou novo depoimento sobre o caso esta sexta-feira, dia 7 de junho.Depois de ter sido duvulgado um novo vídeo, esta semana, onde é vísivel a alegada vitima a agredir Neymar, as autoridades brasileiras voltararam a requerer o depoimento da modelo para saber da restante gravação do vídeo, a fim de esclarecer o que aconteceu na noite após a alegada violação.

Quanto ao facto de não ter sido apresentada queixa pelo furto ocorrido no seu apartamento, a jovem brasileira explica que não o fez por não saber ao certo o que tinha sido levo pelos assaltantes e que só mais tarde é que deu pela falta do tablet, de um relógio algum dinheiro.

Durante as buscas feitas ao apartamento, a imprensa brasileira afirma que a polícia apenas encontrou impressões digitais da modelo e da sua empregada, o que não beneficia as alegações da jovem.

Durante cerca de cinco horas de interrogatório, a alegada vitima mostrou-se sempre bastante nervosa e inquieta com toda a situação e a sessão ficou marcada por alguns episódios de choro de Najila, o que obrigou a responsável pela investigação a interromper o interrogatório para que esta ficasse mais calma.

Os nervos fizeram-se sentir de tal forma que levaram a mulher a desmaiar dentro da esquadra. Ao fim do dia, Najila Souza foi fotografada a sair do local ao colo do seu advogado.