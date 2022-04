Mundo do espetáculo chora a morte de Eunice Muñoz

Considerada uma das melhores atrizes portuguesas de todos os tempos, Eunice Muñoz deixou o mundo do espetáculo mais pobre e os aplausos continuam a ecoar desde o dia da sua morte, na sexta-feira, aos 93 anos.O apresentador Fernando Mendes dedicou-lhe palavras emocionadas. "Uma salva de palmas para esta grande senhora, a verdadeira dama do teatro português. Muito grato por tudo aquilo que fez pela nossa nobre profissão". Herman José, com quem a artista trabalhou, já a recorda com saudade. "Que me seja permitido o atrevimento de a recordar pelo seu fantástico sentido de humor, um dos segredos responsáveis pela sua fascinante frescura intelectual. Um exemplo. Uma inspiração. Um encantamento". O radialista Nuno Markl também destacou o lado divertido da veterana atriz que, em pleno confinamento, aceitou participar num dos diretos feitos por Bruno Nogueira no ‘Como É Que o Bicho Mexe’ (Instagram). "Esteve à altura da loucura e da felicidade daquelas noites. Deixará saudades como a grande atriz e mulher que era", disse.Ricardo Carriço agradece-lhe a motivação que lhe deu no início da carreira. "Há pessoas tão especiais que nas alturas mais importantes da nossa vida nos deixam mensagens que nos aquecem a alma e nos marcam para sempre. ‘Não desista nunca do teatro!’. Foram estas as palavras da Eunice no dia em que a conheci, na minha estreia em teatro."As cerimónias fúnebres decorrem na Basílica da Estrela, esta segunda-feira, a partir das 17h00, e terça-feira (dia de luto nacional), seguindo o funeral para o Cemitério do Alto de São João, Lisboa."A Eunice deixou-nos, mas tanto que nos deixou a Eunice"César Mourão"Uma atriz do tamanho do universo"Manuel Marques"O mundo perdeu fisicamente uma das suas melhores artistas"Heitor Lourenço"Uma referência nacional. Um caso raro onde o talento e a afabilidade caminharam juntos"Eduardo Madeira"Deixa-nos um legado enorme. Eunice será Eterna"Noémia Costa"A Eunice é maior do que todas as palavras"Sara Barradas