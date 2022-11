Muri López e Lisandro Martínez juntos desde os 14 anos

Muri López e Lisandro Martínez

Foto: DR/Instagram

Tinha apenas 14 aninhos quando chamou a atenção do argentino Lisandro Martínez, também ele com a mesma idade. Ainda novinha, Muri López Benítez entregou a chave do seu coração ao ainda aspirante a futebolista, e, desde então, os dois nunca mais se largaram.Agora, é influenciadora, dançarina profissional e uma das principais atrações anuais do Carnaval Gualeguay, na Argentina. Mas este sábado, quando vir a seleção alviceleste entrar em campo para defrontar o México (na segunda jornada do Grupo C e depois da derrota surpresa com a Arábia Saudita), bem deverá querer que o marido não volte a fazer figura de palhaço.Lisandro Martínez, aos 24 anos, foi um dos escolhidos pelo selecionador Lionel Scaloni para alinhar pela seleção argentina no Mundial do Qatar. Nascido a 18 de janeiro de 1998 em Gualeguay, começou, ainda criança, na equipa do Newell’s Old Boys, e transferiu-se depois para o Defensa y Justicia. Em 2019, mudou-se para a Europa, em concreto para o Ajax, mas defende hoje as cores do Manchester United.