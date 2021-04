Musa de André Silva escaldante

Modelo Maria Rodrigues mostra as curvas sensuais que conquistaram o internacional português

Rute Lourenço

Maria Rodrigues é namorada do futebolista André Silva e considerada uma das modelos mais sexy do momento. A jovem é muito requisitada para campanhas de biquínis e mostra-se escaldante nas imagens divulgadas recentemente de uma nova sessão fotográfica.Os elogios dos fãs à sua beleza são uma constante, com as fotos sensuais a fazerem as delícias dos mais de 100 mil seguidores que soma só na rede social Instagram.Maria Rodrigues, recorde-se, vive um romance discreto com o internacional português, que atualmente joga na Alemanha, pelo Eintracht Frankfurt. O namoro começou depois de o jogador ter colocado um ponto final no relacionamento com Sara Rodrigues, que também é modelo.Apesar da cumplicidade e paixão, o novo casal opta por manter o namoro longe dos holofotes mediáticos.