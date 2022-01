Musa de André Silva faz furor

Carolina Cunha

Maria Rodrigues é a jovem que conquistou o coração do internacional português André Silva, e os motivos estão à vista. Apesar de manter uma postura discreta, dá que falar com a sua beleza e elegância. Desde cedo que dá cartas no mundo da moda, onde se afirma cada vez mais. Ao longo dos últimos anos tem protagonizado diversas campanhas publicitárias, em que deixa evidente todos os seus atributos. As campanhas em biquíni são habituais para a manequim, que exibe o seu lado mais provocador e confiante com modelos reduzidos.









No que diz respeito à vida íntima, André Silva e Maria optam por manter a máxima discrição. Apesar da jovem ser presença assídua na Alemanha, onde o craque alinha pelo RB Leipzig, são raras as demonstrações de afeto públicas entre os dois. Ainda assim, a jovem é o principal pilar do craque fora das quatro linhas, sobretudo nesta altura em que está afastado das suas origens.

O relacionamento de Maria Rodrigues e André Silva dura há cerca de dois anos e conta com o apoio da família de ambos.