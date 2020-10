Musa de Bernardo Silva exibe curvas de tirar o fôlego

01:30

Carolina Cunha

Foi há quase um ano que Inês Degener Tomaz conquistou o coração de Bernardo Silva. O jogador do Manchester City não resistiu à beleza e sensualidade da jovem modelo, que não deixa ninguém indiferente.Nas redes sociais, em que aumentou a sua popularidade desde que assumiu o namoro com craque, publicou uma nova foto em biquíni que deixa em evidência as suas curvas, que conquistam milhares de elogios. No mundo da moda, no qual conquista cada vez mais sucesso, Inês já participou em diversas campanhas em biquíni e lingerie.O casal mantém um namoro à distância, mas Inês faz questão de visitar o namorado com frequência em Inglaterra.