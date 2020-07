Musa de Bernardo Silva faz furor em biquíni

A beleza e elegância de Inês Degener Tomaz, namorada de Bernardo Silva, jogador do Manchester City, ganham cada vez mais destaque nas redes sociais.









A modelo portuguesa que conquistou o coração do craque há cerca de seis meses soma conquistas no mundo da moda e é requisitada por diversas marcas de biquínis.

Nas novas fotos divulgadas agora de uma produção de verão fotografada em Cuba, a sensualidade da jovem volta a estar em grande evidência e continua a dar que falar entre os seus seguidores. Com biquínis e fatos de banho reduzidos, que destacam as suas curvas, Inês conquista milhares de elogios dos fãs e seguidores que aplaudem o seu sucesso. Certo é que, desde que assumiu a relação com o internacional português, conquistou mais fãs através das redes sociais, em que já soma cerca de 45 mil seguidores.





Recorde-se que o casal tem uma relação à distância, uma vez que Inês mantém a sua vida em Lisboa, de onde é natural, e Bernardo Silva reside atualmente em Manchester devido aos compromissos profissionais. n



Escapadinha a dois à Escócia



Apesar do verão convidar a mergulhos, Bernardo Silva e Inês Tomaz optaram por uma escapadinha romântica à Escócia. O casal, que ficou hospedado num hotel típico da região, mostrou-se rendido às paisagens selvagens e montanhosas que serviram de pano de fundo para os dias de descanso e tranquilidade a dois. Na conta de Instagram, a modelo partilhou vários momentos e surpreendeu ao revelar um vídeo em que o craque surge a tocar piano. Além do talento dentro das quatro linhas, Bernardo também marca pontos no mundo da música.