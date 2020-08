Musa de Bernardo Silva sedutora em Formentera

Antes de regressar aos relvados e integrar os treinos para a próxima época, Bernardo Silva desfruta de dias de descanso em Formentera, uma das ilhas Baleares em Espanha, na companhia da namorada, Inês Degener Tomaz e alguns amigos em comum.

Visivelmente apaixonado, o casal, que já não esconde o relacionamento, usou as redes sociais para partilhar alguns momentos dos dias das férias e a silhueta da modelo está a dar que falar. A bordo de um iate, a namorada do craque surge em biquíni e exibe a elegância e beleza, que conquistou de imediato centenas de elogios dos fãs e seguidores.

Ao longo da estadia da ilha, o casal desfrutou ao máximo do bom tempo que se faz sentir, entre passeios, mergulhos, banhos de sol e ainda vários convívios com o grupo de amigos que apoia o romance, que começou há poucos meses.

Durante os dias de descanso, o casal aproveitou para colmatar os momentos de ausência e matar saudades, uma vez que vivem uma relação à distância desde o início. Bernardo Silva mantém as rotinas profissionais em Inglaterra, ao serviço do Manchester City. Já Inês, continua a morar em Lisboa.

Desde o início do namoro com o jogador, assumido durante os primeiros meses do ano, Inês Tomaz ganhou destaque nas redes sociais, o que a levou a apostar na carreira de modelo, sendo requisitada para diversas campanhas em biquíni, que destacam a sua sensualidade.



Folgas dedicadas ao amor

Antes de embarcarem para Formentera, Bernardo Silva e Inês estiveram em Troia. O casal mostra-se decidido a aproveitar todos os momentos a dois durante as férias uma vez que Bernardo Silva está prestes a regressar a Inglaterra para iniciar a nova época desportiva e é sujeito a uma rigorosa rotina de treinos.