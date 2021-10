'Musa' de Bernardo Silva seduz em nova produção para marca de fatos de banho Namorada do craque português, Inês Degener Tomaz soma elogios dos seguidores online pela elegância.

Inês Degener Tomaz divide atualmente as suas rotinas entre Portugal e Inglaterra para acompanhar o namorado, Bernardo Silva, que alinha pelo Manchester City. E foi numa recente visita ao País que a jovem protagonizou uma nova campanha para uma marca de biquínis e fatos de banho. A produção decorreu numa praia na zona de Lisboa e a namorada do craque voltou a dar provas de toda a sua beleza e sensualidade. Confiante, a ‘musa’ do internacional português surge com um fato de banho preto que deixa evidente a sua silhueta sexy e tonificada.



Na caixa de comentários nas redes sociais, os fãs não tardaram a reagir e a tecer rasgados elogios à elegância da jovem, que quer vingar no mundo da moda. Inês e Bernardo mantêm uma relação há cerca de dois anos e a modelo é um grande pilar do jogador fora dos relvados.



