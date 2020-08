Musa de Félix a cavalo na praia da comporta Atriz termina férias com momento especial no Alentejo.

Margarida Corceiro está a aproveitar as férias ao máximo, antes de começar a gravar a nova telenovela da TVI ‘Bem Me Quer’. Depois de ter estado uns dias a desfrutar de momentos únicos num barco-casa, na ria Formosa, Algarve, a namorada do futebolista João Félix escolheu o Alentejo para terminar o seu descanso. A descontrair no destino exclusivo da Comporta, a bela atriz de 17 anos não quis perder a oportunidade de desfrutar de uma experiência muito em voga naquela zona: andar a cavalo na areia. Margarida Corceiro registou o momento em que passeou a cavalo junto ao mar e mostrou-se rendida à experiência.



Outras figuras públicas, como por exemplo a rainha da pop Madonna, quando esteve a viver em Portugal, também partilharam fotos a andar a cavalo na Comporta.

