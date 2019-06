Musa de futebolista Ivan Cavaleiro sensual durante férias de verão em família

Ivan Cavaleiro está a aproveitar as férias ao máximo e nas redes sociais tem mostrado como estão a ser os seus dias de descontração, primeiro na ilha do Sal, em Cabo Verde, e agora no Algarve.O que tem saltado à vista não é apenas o descanso do guerreiro do Wolverhampton, mas também a beleza da sua musa.Andreia Filipa Nunes é a companheira do craque há mais de três anos – e mãe do seu filho, Jaden Lucas – e nas redes sociais exibe uma forma física de fazer inveja.Adepta de um estilo de vida saudável e dona de umas curvas sensuais, Andreia tornou- -se num caso de sucesso nas redes sociais, tendo mais de 50 mil seguidores.A modelo e fashion designer já foi também notada em Inglaterra, para onde se mudou com Ivan e onde a sua beleza não tem passado despercebida.A jovem mostra estar adaptada à nova vida em terras de Sua Majestade, onde conta também com o apoio de Vera Ribeiro e Ana Moutinho, mulheres dos colegas de clube de Ivan, Rui Patrício e João Moutinho.