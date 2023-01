Musa de Gonçalo Guedes é novo reforço para as bancadas da Luz Casal começou a namorar há dez anos, faltando apenas o casamento.

Com o regresso de Gonçalo Guedes ao Benfica, há mais um reforço entre as beldades das bancadas do Estádio da Luz. Chama-se Madalena de Moura Neves, tem 26 anos, e é a jovem que inspira o avançado do Benfica, ele que este sábado marcou o primeiro golo pelas águias neste retorno a casa - foi o autor do último tento do Benfica nos Açores frente ao Santa Clara.



Madalena de Moura Neves é formada em Nutrição e Dietética e é com ela que Gonçalo Guedes tem andado ‘na linha’ nos últimos dez anos. Os dois começaram a namorar em 2013 e nunca mais se separaram. Só falta mesmo sair o casamento.

