Musa de Gonçalo Guedes rendida ao calor do México

Jovem revelou-se rendida às praias

Foto: Direitos Reservados

01:30

André Filipe Oliveira

As altas temperaturas parecem ter chegado ao nosso país, mas Madalena de Moura Neves, namorada do jogador do Valência Gonçalo Guedes, antecipou o desfrutar dos dias mais quentes com uma viagem até ao México. A passagem ficou registada em fotografias, posteriormente partilhadas nas redes sociais, em que a jovem nutricionista se mostrou maravilhada com o "paraíso" que encontrou. "Um dos lugares mais incríveis do Mundo", descreveu, mostrando-se muito feliz.Os dias de total descanso foram gozados nas praias de água cristalina e temperaturas convidativas a mergulhos constantes. A boa-disposição invadiu o espírito de Madalena, que se mostrou em biquíni e poses sensuais em muitas fotografias.Esta é mais uma viagem para juntar ao leque de locais de sonho visitados pela companheira de Gonçalo Guedes, que não conseguiu acompanhá-la.