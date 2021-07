Musa de João Cancelo faz furor nas Maldivas

01:30

Carolina Cunha

Com o mar cristalino como pano de fundo, Daniela Machado, namorada do futebolista João Cancelo, tem feito questão de exibir as suas curvas mais ousadas e provocadoras nas redes sociais. Os biquínis reduzidos, que fazem furor entre os fãs, são obrigatórios para a jovem, que mostra manter cuidados para ter a silhueta tonificada.O casal elegeu o paraíso das Maldivas para desfrutar das férias de verão e a jovem fez questão de partilhar imagens das férias em que o jogador assumiu o papel de fotógrafo particular. "Perco mais tempo a tirar fotos do que a aproveitar as férias", escreveu o futebolista, em tom de brincadeira, num comentário online. Entretanto, e após a estadia de sonho nas Maldivas, João Cancelo e Daniela rumaram ao Algarve para mais alguns dias de descanso. Escapadinha acontece antes de o craque regressar a Inglaterra e retomar as rotinas profissionais ao serviço do Man. City.Durante as férias, o craque surpreendeu a namorada com um pedido de casamento. A surpresa foi preparada ao pormenor e decorreu na praia, onde o casal desfrutou de jantar romântico.