Musa de João Félix arrasa em campanha

01:30

Carolina Cunha

Bastaram poucos meses para Margarida Corceiro, 17 anos, dar o salto para a ribalta. Com cada vez mais visibilidade e notoriedade na imprensa internacional, a sua beleza já não passa despercebida e a jovem atriz já protagoniza campanhas de moda para prestigiadas marcas.Numa nova produção que já conquistou a atenção dos fãs e seguidores, a namorada de João Félix voltou a exibir curvas deslumbrantes com uma coleção que evidencia a sua forma física. Dona de uma silhueta invejável, Margarida mostra como conquistou o coração do craque português.Apesar de já ter revelado o desejo de estudar representação no futuro, depois de ter integrado o elenco da novela da TVI ‘A Prisioneira’, Margarida Corceiro não esconde a intenção de investir no mundo da moda, que é uma das suas grandes paixões. Atualmente a jovem artista, que ainda não terminou a escolaridade obrigatória, divide a sua vida entre Portugal e Madrid, uma vez que tem acompanhado o namorado após a sua mudança para a capital espanhola.Ao longo dos últimos meses a relação do casal mostra-se cada vez mais intensa e Margarida já integra os eventos oficiais ao lado da família do jogador do Atlético Madrid, que aprova a relação.