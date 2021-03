Musa de João Palhinha deslumbra no 'All Together Now'

Patrícia Palhares, estudante de Medicina Dentária, de 23 anos, foi uma das grandes revelações da primeira gala do novo programa de talentos da TVI, apresentado por Cristina Ferreira, 'All Together Now', que estreou este domingo, dia 7.A jovem, namorada do jogador do Sporting João Palhinha, deu nas vistas pelos seus dotes vocais e também pela sua beleza.Nas redes sociais, a artista mostrou-se radiante com a oportunidade.", escreveu.O craque também reagiu a esta participação da namorada e escreveu "" numa foto de Patrícia a atuar no programa da TVI.Há muito que Patrícia procura uma oportunidade no meio artístico e já participou em vários programas de talentos com destaque para o 'Just Duet', da SIC. No ano passado também integrou o elenco do musical 'O Reino das Neves'. O seu sonho é tornar-se cantora profissional.